ट्रंप ने कहा- होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहेगा, जरूरत पड़ने पर नाकाबंदी के लिए जहाज तैनात रहेंगे

बयान

अमेरिकी पैसे सिर्फ अमेरिकी सामग्री खरीदी जाएगी- ट्रंप

ट्रंप ने आगे लिखा, "सभी जहाज वहीं तैनात रहेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर नाकेबंदी फिर शुरू हो सके, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। अमेरिकी ट्रेजरी जो पैसा दे रही है, वह एस्क्रो खाते में जाएगा, जिसे अमेरिका नियंत्रित करेगा। इससे सिर्फ अमेरिकी खाद्य और चिकित्सा सामग्री खरीद होगी, जिसमें हमारे किसानों का मक्का, गेहूं और सोयाबीन शामिल होगा। ईरान को इनकी बहुत ज़रूरत है। यह एक मानवीय संकट है और मदद करना जरूरी है। बातचीत अच्छी चल रही है!'