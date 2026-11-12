जम्मू-कश्मीर में 2 SPO के शव मिले; ये कौन होते हैं, कैसे होती है नियुक्ति?

SPO नियमित पुलिस कॉन्स्टेबल नहीं होते हैं। इनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें पुलिस से अलग होती है।

पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत, कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का एक पुलिस अधिकारी दंगे, हिंसा, सार्वजनिक अशांति या शांति भंग होने के खतरे की स्थिति में स्थानीय निवासियों को SPO के रूप में नियुक्त करने के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है।

किन्हीं खास परिस्थितियों को छोड़कर आमतौर पर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिश को मंजूरी दे देते हैं।