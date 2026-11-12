जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर लापता (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में लापता 2 SPO के गोलियों से छलनी शव मिले, हथियार गायब

लेखन गजेंद्र 09:27 am Nov 12, 202609:27 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में तैनात 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) का गुरुवार को गोलियों से छलनी शव मिला है। वे बुधवार दोपहर से गायब थे। उनकी पहचान बाबी चंद (57) और ऋषिपाल कुमार (45) के रूप में हुई है। दोनों दच्छन के कियार गांव में तैनात थे। दोनों तब गायब हुए, जब जिले से दूर दच्छन-मारवाह में सेना के साथ गश्त कर रहे थे। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़ा खोज ऑपरेशन शुरू किया गया है।