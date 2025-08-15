पश्चिम बंगाल: बर्दवान में खड़े ट्रक से टकराई यात्री बस; 10 श्रद्धालुओं की मौत, 35 घायल
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के बर्दवान में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक यात्री बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे बस में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) पर फागुपुर में नाला फेरी घाट के पास हुआ है। घटना के समय बस पर 45 लोग सवार थे, जिसमें 35 घायल हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है।
हादसा
गंगा स्नान कर बिहार लौट रहे थे लोग
बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग बिहार के रहने वाले थे। वे मोतिहारी जिले के चिरैया थाना के सरसौआ घाट इलाके से गंगा स्नान के लिए बंगाल गए थे। स्नान करके लौटते समय फागुपुर के पास हादसा हो गया। बस घटना के समय दुर्गापुर की तरफ जा रही थी। बस में अधिकतर महिलाएं और बच्चे सवार थे। ट्रक से टक्कर के बाद बस में कई यात्री फंस गए थे, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकाला गया।
जांच
कैसे हुआ हादसा?
प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि यात्री बस काफी तेज रफ्तार में आ रही थी, तभी वह अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े ट्रक को देख नहीं पाया। बस ने ट्रक के पीछे से टक्कर मारी थी, जिसेस आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बस चालक की भी मौत हो गई है। पुलिस ने अभी हादसे के कारणों पर कोई जानकारी नहीं दी है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।