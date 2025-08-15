पश्चिम बंगाल: बर्दवान में खड़े ट्रक से टकराई यात्री बस; 10 श्रद्धालुओं की मौत, 35 घायल

हादसा

गंगा स्नान कर बिहार लौट रहे थे लोग

बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग बिहार के रहने वाले थे। वे मोतिहारी जिले के चिरैया थाना के सरसौआ घाट इलाके से गंगा स्नान के लिए बंगाल गए थे। स्नान करके लौटते समय फागुपुर के पास हादसा हो गया। बस घटना के समय दुर्गापुर की तरफ जा रही थी। बस में अधिकतर महिलाएं और बच्चे सवार थे। ट्रक से टक्कर के बाद बस में कई यात्री फंस गए थे, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकाला गया।