स्वतंत्रता दिवस 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाया सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड, जानिए कितने मिनट बोले
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से अपना लगातार 12वां भाषण दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण डेढ़ घंटे से ज्यादा करीब 104 मिनट लंबा था, जिसने उनके पिछले 11 भाषणों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 2024 में 15 अगस्त को उन्होंने 1 घंटे 38 मिनट का भाषण दिया था। उन्होंने किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिए भाषण का भी रिकॉर्ड तोड़ा है।
भाषण
प्रधानमंत्री मोदी ने भाषणों का क्या रहा समय?
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तब उनका पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण मात्र 65 मिनट यानी 1 घंटे 5 मिनट का हुआ था। इसके बाद 2015 में उन्होंने 88 मिनट यानी 1 घंटा 28 मिनट भाषण दिया था। वर्ष 2016 में मोदी ने भाषण का समय बढ़ाया और 94 मिनट यानी 1 घंटा 34 मिनट कर दिया। सबसे छोटा भाषण उन्होंने ने 2017 में दिया था, जो मात्र 56 मिनट का था।
भाषण
2025 में सबसे लंबा भाषण
वर्ष 2018 में उन्होंने 83 मिनट का भाषण दिया। वर्ष 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने 92 मिनट का भाषण दिया था। वर्ष 2020 में उन्होंने 90 मिनट (1 घंटा 30 मिनट), 2021 में 88 मिनट (1 घंटा 28 मिनट), वर्ष 2022 में 74 मिनट (1 घंटा 14 मिनट), 2023 में 90 मिनट (1 घंटा 30 मिनट), 2024 में 98 मिनट (1 घंटा 38 मिनट) और 2025 में 103 मिनट (1 घंटा 43 मिनट) का भाषण दिया है।
इतिहास
राजीव गांधी दे चुके हैं लंबा भाषण
वर्ष 1947 से 2014 तक भारत के किसी प्रधानमंत्री का भाषण इतना लंबा नहीं रहा। अधिकतर प्रधानमंत्रियों ने अपना भाषण 1 घंटे के अंदर ही समाप्त किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉ मनमोहन सिंह तक लाल किले पर भाषण का औसत समय करीब 40 मिनट ही रहा है। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1987 में 1 घंटा 10 मिनट का भाषण दिया था। इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव 50 मिनट लंबा भाषण दे चुके हैं।