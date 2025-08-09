LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / रक्षाबंधन पर दिल्ली में झमाझम बारिश से राहत, पहाड़ों पर जारी कहर 
रक्षाबंधन पर दिल्ली में झमाझम बारिश से राहत, पहाड़ों पर जारी कहर 
दिल्ली में शुक्रवार रात से हो रही बारिश से कई जगह जलभराव हो गया

रक्षाबंधन पर दिल्ली में झमाझम बारिश से राहत, पहाड़ों पर जारी कहर 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Aug 09, 2025
09:37 am
क्या है खबर?

इस बार मानसून की बारिश में पहाड़ी राज्यों में कहर बनकर बरस रही है। बादल फटने के साथ भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में पहाड़ दरकने से कई रास्ते बंद हो गए। दिल्ली NCR में शुक्रवार-शनिवार की मध्य रात्रि से ही झमाझम बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार किसी भी राज्य में भारी बारिश का रेड अलर्ट नहीं है, जबकि 20 राज्यों में यलो अलर्ट है।

झमाझम बारिश 

दिल्ली में झमाझम बारिश से मिली राहत 

दिल्ली NCR में शुक्रवार-शनिवार की मध्य रात्रि को मौसम बदल गया और बारिश ने भीषण उमस से परेशान लोगों को राहत दी है। शुक्रवार दिनभर धूप और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया, जिसके बाद रात में आई फुहारों और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। इस के कारण कई जगह जलभराव होने से यातायात की समस्या पैदा हो रही है। शनिवार को बारिश के चलते न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 36 डिग्री के आस-पास रहेगा।

ट्विटर पोस्ट

राजधानी में भारी बारिश से रास्तों पर जलभराव 

भूस्खलन 

हिमाचल प्रदेश में फिर हुआ भूस्खलन

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कुल्लू और मंडी में भारी बारिश के बाद हनोणी टनल में तालाब जैसी स्थिति बन गई। भूस्खलन के कारण चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे भी कई स्थानों पर बंद है। दूसरी तरफ उत्तराखंड़ के धराली में बादल फटने से आई त्रासदी के बाद शनिवार को भी बचाव अभियान जारी है। IMD ने शनिवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भारी बारिश के साथ भूस्खलन की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है।

ट्विटर पोस्ट

उत्तराखंड में जारी वायुसेना का बचाव अभियान 

बाढ़ 

उत्तर प्रदेश-बिहार में बाढ़ के हालात 

उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। यहां शनिवार को 20 जिलों में भारी बारिश और 32 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इसी प्रकार बिहार के पटना, सुपौल समेत कई जिलों में बीती रात से ही रुक-रुककर बारिश हो रही है। राज्य के 25 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी में उफान आने से कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं।

सक्रिय 

राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून

पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई है, जो शनिवार से फिर जोर पकड़ सकती है। इसके चलते कई जगह बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश में भी आज कई जिलों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी और उत्तरी हिस्से के 9 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। भोपाल, ग्वालियर-जबलपुर में बादल छाने की उम्मीद है।

चेतावनी 

दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम?

दक्षिण भारत में मानसून सक्रिय बना हुआ है। इसके चलते उत्तरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ऊपर हवा का चक्रवाती प्रभाव बना है। इससे अगले 48 घंटों में भारी बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त के आस-पास नया दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे रायलसीमा और तटीय आंध्र में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 9-13 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है।