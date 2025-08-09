रक्षाबंधन पर दिल्ली में झमाझम बारिश से राहत, पहाड़ों पर जारी कहर 

झमाझम बारिश दिल्ली में झमाझम बारिश से मिली राहत दिल्ली NCR में शुक्रवार-शनिवार की मध्य रात्रि को मौसम बदल गया और बारिश ने भीषण उमस से परेशान लोगों को राहत दी है। शुक्रवार दिनभर धूप और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया, जिसके बाद रात में आई फुहारों और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। इस के कारण कई जगह जलभराव होने से यातायात की समस्या पैदा हो रही है। शनिवार को बारिश के चलते न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 36 डिग्री के आस-पास रहेगा।

ट्विटर पोस्ट राजधानी में भारी बारिश से रास्तों पर जलभराव #WATCH | Delhi witnesses heavy waterlogging following torrential rainfall earlier today. Visuals from APS Colony. pic.twitter.com/4upkDF5BQJ — ANI (@ANI) August 9, 2025

भूस्खलन हिमाचल प्रदेश में फिर हुआ भूस्खलन हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कुल्लू और मंडी में भारी बारिश के बाद हनोणी टनल में तालाब जैसी स्थिति बन गई। भूस्खलन के कारण चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे भी कई स्थानों पर बंद है। दूसरी तरफ उत्तराखंड़ के धराली में बादल फटने से आई त्रासदी के बाद शनिवार को भी बचाव अभियान जारी है। IMD ने शनिवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भारी बारिश के साथ भूस्खलन की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है।

ट्विटर पोस्ट उत्तराखंड में जारी वायुसेना का बचाव अभियान #WATCH | Uttarakhand | Air operations through helicopters are continuing for the third consecutive day from Matli helipad in Uttarkashi to the disaster-affected areas of Dharali and Harsil.



People trapped in the Dharali-Harsil disaster are being rescued through helicopters and… pic.twitter.com/QF8Hd935or — ANI (@ANI) August 9, 2025

बाढ़ उत्तर प्रदेश-बिहार में बाढ़ के हालात उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। यहां शनिवार को 20 जिलों में भारी बारिश और 32 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इसी प्रकार बिहार के पटना, सुपौल समेत कई जिलों में बीती रात से ही रुक-रुककर बारिश हो रही है। राज्य के 25 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी में उफान आने से कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं।

सक्रिय राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई है, जो शनिवार से फिर जोर पकड़ सकती है। इसके चलते कई जगह बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश में भी आज कई जिलों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी और उत्तरी हिस्से के 9 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। भोपाल, ग्वालियर-जबलपुर में बादल छाने की उम्मीद है।