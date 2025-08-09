जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद; 9 दिन से जारी 'ऑपरेशन अखाल'

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम के अखाल इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच लगातार 9वें दिन मुठभेड़ जारी है। सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जबकि 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 घायल हुए हैं। घायलों को 92 बेस अस्पताल ले जाया गया है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि कुलगाम में लगातार 9 दिनों से 'ऑपरेशन अखाल' जारी है।

बयान लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह शहीद चिनार कोर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'चिनार कोर राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनका साहस और समर्पण हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। भारतीय सेना गहरी संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है। ऑपरेशन जारी है।' 'ऑपरेशन अखाल' में अब तक 10 जवान घायल हो गए हैं।

ऑपरेशन ये सबसे लंबे आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक कुलगाम के अखाल वन क्षेत्र में चल रही मुठभेड़ घाटी में सबसे लंबे आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक है। 1 अगस्त को शुरू हुई इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के अखल के एक वन क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। अभी भी कम से कम 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है।

हथियार आधुनिक हथियारों से लैस हैं आतंकी अधिकारियों ने बताया कि कुलगाम की पहाड़ियों में अभी भी गोलीबारी जारी है। उन्होंने कहा, "आतंकवादी भारी हथियारों से लैस हैं और उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं।" इसके अलावा आतंकी गुफाओं जैसे ठिकानों और घने जंगलों का भी फायदा उठा रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों की तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर समेत सभी साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।