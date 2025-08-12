दिल्ली में बारिश के साथ हुई सुबह शुरुआत, उत्तराखंड में रेड अलर्ट 

जलभराव राजधानी की सड़कें हुईं जलमग्न दिल्ली में मंगलवार तड़के से ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे विजय चौक, मोती बाग फ्लाईओवर से लेकर रफी मार्ग तक कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। IMD ने 12 अगस्त को बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दाैरान अधिकतम तपमान 32-35 डिग्री रहने और न्यूनतम 24-26 डिग्री के बीच रह सकता है। अगले 5 दिनों में राजधानी समेत NCR इलाके में मानसून की सक्रियता बढ़ने के आसार हैं।

ट्विटर पोस्ट सुबह हुई बारिश से दिल्ली की सड़कों हुआ जलभराव #WATCH | Delhi | Waterlogging on the Rao Tularam Marg after heavy rains earlier today pic.twitter.com/7xdhUovwSY — ANI (@ANI) August 12, 2025

भूस्खलन पहाड़ों पर भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश जारी है, जिससे नदी-नाले उफान पर आ गए और सड़कों पर जलभराव के साथ घरों में भी पानी पहुंच गया। मौसम विभाग ने 12-14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस कारण केदारनाथ धाम यात्रा 3 दिन के लिए रोक दी है, जबकि देहरादून और उत्तरकाशी में स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं।

ट्विटर पोस्ट भूस्खलन से अवरुद्ध हुआ जम्मू-राजौरी हाईवे #WATCH | J&K | The Jammu-Rajouri National Highway has been blocked due to a landslide. Restoration work is underway. pic.twitter.com/f7wUxI7EUg — ANI (@ANI) August 12, 2025

परेशानी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही परेशानी इस मानसून ने उत्तर प्रदेश को तरबतर कर दिया है। प्रदेश में 9 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। लखनऊ में सोमवार को तेज बारिश के चलते विधानसभा परिसर में पानी भर गया। गोरखपुर में सड़कें डूब गईं और जिला अस्पताल समेत कई जगह 1 फीट पानी भर गया। सहारनपुर की नदी में अचानक तेज पानी आने से स्कूल वैन फंस गई। मंगलवार को राज्य के 22 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।

बाढ़ बिहार में 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित बिहार में गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, घाघरा समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 17 लाख से अधिक लाेग इससे प्रभावित हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के 11 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में 13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर मानसून की गतिविधि में और तेजी ला सकता है।