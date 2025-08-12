LOADING...
कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है (तस्वीर: फ्रीपिक)

दिल्ली में बारिश के साथ हुई सुबह शुरुआत, उत्तराखंड में रेड अलर्ट 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Aug 12, 2025
10:14 am
क्या है खबर?

देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार (12 अगस्त) की सुबह तेज बारिश के साथ हुई। इसके चलते जगह-जगह जलभराव देखने को मिला। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते भूस्खलन और बाढ़ के हालातों ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहाड़ी राज्यों समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है।

जलभराव 

राजधानी की सड़कें हुईं जलमग्न 

दिल्ली में मंगलवार तड़के से ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे विजय चौक, मोती बाग फ्लाईओवर से लेकर रफी मार्ग तक कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। IMD ने 12 अगस्त को बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दाैरान अधिकतम तपमान 32-35 डिग्री रहने और न्यूनतम 24-26 डिग्री के बीच रह सकता है। अगले 5 दिनों में राजधानी समेत NCR इलाके में मानसून की सक्रियता बढ़ने के आसार हैं।

सुबह हुई बारिश से दिल्ली की सड़कों हुआ जलभराव 

भूस्खलन 

पहाड़ों पर भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध

उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश जारी है, जिससे नदी-नाले उफान पर आ गए और सड़कों पर जलभराव के साथ घरों में भी पानी पहुंच गया। मौसम विभाग ने 12-14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस कारण केदारनाथ धाम यात्रा 3 दिन के लिए रोक दी है, जबकि देहरादून और उत्तरकाशी में स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं।

भूस्खलन से अवरुद्ध हुआ जम्मू-राजौरी हाईवे

परेशानी 

उत्तर प्रदेश में बढ़ रही परेशानी 

इस मानसून ने उत्तर प्रदेश को तरबतर कर दिया है। प्रदेश में 9 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। लखनऊ में सोमवार को तेज बारिश के चलते विधानसभा परिसर में पानी भर गया। गोरखपुर में सड़कें डूब गईं और जिला अस्पताल समेत कई जगह 1 फीट पानी भर गया। सहारनपुर की नदी में अचानक तेज पानी आने से स्कूल वैन फंस गई। मंगलवार को राज्य के 22 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।

बाढ़ 

बिहार में 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित

बिहार में गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, घाघरा समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 17 लाख से अधिक लाेग इससे प्रभावित हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के 11 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में 13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर मानसून की गतिविधि में और तेजी ला सकता है।

मानसून 

राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून

राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं धूप खिल रही है तो कहीं बादल छाए रहने के साथ उमस का असर देखा जा रहा है। फिलहाल तेज बारिश के दौरे पर ब्रेक लगे हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार, जल्द ही प्रदेश में मानसून का तीसरा दौर झमाझम बारिश लाने की तैयारी में है। मंगलवार को भरतपुर, अलवर और चूरू समेत आस-पास के इलाकों में मध्यम बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।