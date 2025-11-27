दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमारे पास समाधान के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को हर नागरिक से जुड़ा एक जरूरी मुद्दा बताया और कहा कि ये लगातार निगरानी की मांग करता है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने संकट की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा, "हम सभी समस्या को जानते हैं। हमें सभी कारणों की पहचान करनी होगी। कोई एक कारण नहीं है, ऐसा सोचना गलत होगा।" कोर्ट इस मामले पर 1 दिसंबर से लगातार सुनवाई करेगा।

जादुई छड़ी कोर्ट ने पूछा- समस्या सबको पता, लेकिन समाधान क्या है? सुनवाई के दौरान न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। इस पर CJI ने कहा, "न्यायपालिका के पास कौनसी जादुई छड़ी घुमा सकता है? मुझे पता है कि यह दिल्ली-NCR के लिए खतरनाक है, लेकिन मुझे बताइए कि हम क्या निर्देश दे सकते हैं ताकि तुरंत स्वच्छ हवा उपलब्ध हो? समस्या सबको पता है, मुद्दा यह है कि समाधान क्या हैं। हमें इसकी वजहें पहचाननी होंगी और इसका हल तो विशेषज्ञ ही दे सकते हैं।"

कोर्ट दिवाली से पहले ये हर साल की रस्म- कोर्ट न्यायमित्र ने कहा कि कागजों पर तो समाधान हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा, "नहीं, हम इस मामले को नियमित आधार पर देखेंगे। जो होता है, वह औपचारिक रूप से सूचीबद्ध होता है। यह मामला दिवाली के आसपास औपचारिक तौर पर भी सूचीबद्ध होता है, लेकिन सर्दियों के बाद यह गायब हो जाता है। इसकी नियमित निगरानी अब जरूरी है।" CJI ने आश्वासन दिया कि कोर्ट अब ज्यादा सतत दृष्टिकोण अपनाएगा।