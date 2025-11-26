सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई होगी? CJI बोले- सांस लेने में दिक्कत हो रही है

दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई पर विचार चल रहा है

दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुद्दा लगातार सुप्रीम कोर्ट में उठ रहा है। अब मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रदूषण के चलते दिल्ली में मॉर्निग वॉक पर जाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि बीते दिन 55 मिनट टहलने के बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। CJI ने ये टिप्पणी SIR पर हो रही सुनवाई के दौरान की। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने खराब स्वास्थ्य के कारण सुनवाई से छूट मांगी।