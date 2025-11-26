सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई होगी? CJI बोले- सांस लेने में दिक्कत हो रही है
क्या है खबर?
दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुद्दा लगातार सुप्रीम कोर्ट में उठ रहा है। अब मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रदूषण के चलते दिल्ली में मॉर्निग वॉक पर जाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि बीते दिन 55 मिनट टहलने के बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। CJI ने ये टिप्पणी SIR पर हो रही सुनवाई के दौरान की। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने खराब स्वास्थ्य के कारण सुनवाई से छूट मांगी।
घटनाक्रम
सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील द्विवेदी ने सुझाव दिया कि 60 साल से ज्यादा उम्र के वकीलों को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद CJI ने कहा, "मैं सिर्फ पैदल व्यायाम करता हूं, लेकिन अब वह भी मुश्किल हो रहा है। कल मैं 55 मिनट चला और सुबह तक परेशानी होती रही।" इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंंने सैर पर जाना ही बंद कर दिया है।