राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन का औपचारिक स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी बोले- भारत शांति का पक्षधर

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज भारत दौरे का दूसरा दिन है। उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और CDS अनिल चौहान मौजूद रहे। यहां पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद पुतिन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

बैठक हैदराबाद हाउस में भारत-रूस द्विपक्षीय बैठक शुरू भारत और रूस के बीच हैदराबाद हाउस में बेहद अहम द्विपक्षीय बैठक शुरू हो गई है। पुतिन के साथ आया पूरा प्रतिनिधिमंडल और भारतीय प्रतिनिधिमंडल इसमें हिस्सा ले रहा है। पुतिन के प्रतिनिधिमंडल में 7 मंत्री भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान दोनों देशों में व्यापार और रक्षा क्षेत्र से जुड़े अहम समझौतों और मुद्दों पर चर्चा होगी। पुतिन की यात्रा की ये सबसे अहम बैठक मानी जा रही है।

बयान प्रधानमंत्री बोले- भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करेगा हैदराबाद हाउस में बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि भारत हमेशा शांति का साथ देता है और शांति के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, "मुझे विश्वास है कि रूस और यूक्रेन जल्द ही शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। पुतिन एक दूरदर्शी नेता हैं। भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करता है।" इसके बाद पुतिन ने कहा कि रूस भी शांति का पक्षधर है।

ट्विटर पोस्ट पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि #WATCH | Delhi | Russian President Vladimir Putin lays a wreath at the Rajghat and pays tribute to Mahatma Gandhi.



December 5, 2025

समझौते भारत-रूस में 9 समझौते होने की उम्मीद भारत रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली और सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। वोरोनेज रडार प्रणाली और पंतशीर एयर सिस्टम पर भी समझौते की उम्मीद है। चर्चा का सबसे ज्यादा फोकस व्यापार पर होगा। दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं, RELOS यानी रसद समझौते पर भी चर्चा होगी। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी।