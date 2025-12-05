प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भगवद गीता भेंट की

LOADING...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को गीता भेंट की (तस्वीर: एक्स/@narendramodi)

लेखन गजेंद्र
Dec 05, 2025
11:10 am
क्या है खबर?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर हैं। गुरुवार शाम 7 बजे हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक कार में बैठकर सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रूसी भाषा में लिखी श्रीमद भागदत गीता भेंट की। इसकी तस्वीर एक्स पर साझा करते हुए मोदी ने अंग्रेजी और रूसी भाषा में लिखा, 'गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं।'

भोज

प्रधानमंत्री आवास को भारतीय और रूसी झंडों से सजाया गया

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन का लोक कल्याण मार्ग पर स्वागत करते हुए एक्स लिखा, 'अपने दोस्त, राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज शाम और कल हमारी बातचीत का इंतजार रहेगा। भारत-रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है जिससे हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है।' इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास को भारतीय और रूसी झंडों और विशेष रोशनी से सजाया गया है।

ट्विटर पोस्ट

मोदी ने भेंट की गीता

