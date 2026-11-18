गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, CRPF और खुफिया एजेंसियों के आपसी तालमेल से चलाए गए अभियान में कुलगाम में लश्कर के घाटी में मौजूद आखिरी सक्रिय स्थानीय आतंकवादी लतीफ को मार गिराया गया। एक दिन पहले कुलगाम में ही उसके एक साथी आतंकवादी उमर निसार को भी मार गिराया गया था। इस पूरे अभियान में बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। देश जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF और खुफिया एजेंसियों के बहादुर जवानों को सलाम करता है।'