जम्मू-कश्मीर की मस्जिद में लश्कर कमांडर लतीफ भट मारा गया

कुलगाम की मस्जिद में घिरा लश्कर कमांडर लतीफ भट मारा गया, आत्मसमर्पण का मिला था मौका

लेखन गजेंद्र 09:14 am Nov 18, 202609:14 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई एक नई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कमांडर लतीफ भट को एक मस्जिद में घेरकर ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान, सुरक्षाकर्मियों ने भट को वीडियो कॉल किया और उससे आत्मसमर्पण करने की अपील की, लेकिन उसने मना कर दिया। पहले पता चला कि भट को सोमवार को हुई मुठभेड़ में मार दिया गया है। हालांकि, उसका साथी मारा गया, जबकि भट भाग गया था।