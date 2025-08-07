LOADING...
उत्तराखंड के धराली में बादल फटने के बाद बचा अभियान जारी है

उत्तराखंड त्रासदी: 479 लोग बचाए गए, 59 लापता; सेना ने तैनात किए हेलीकॉप्टर

लेखन आबिद खान
Aug 07, 2025
03:22 pm
क्या है खबर?

उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से आई त्रासदी के बाद फिलहाल बचाव अभियान जारी है। भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और स्थानीय प्रशासन समेत तमाम एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी हैं। अब तक गंगोत्री और अन्य इलाकों में फंसे 479 पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। इनमें कई राज्यों के लोग शामिल हैं। वहीं, 59 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 9 सैनिक भी शामिल हैं।

हेलीकॉप्टर

चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में जुटे

सेना ने बचाव अभियान में चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। हर्षिल और गंगोत्री के बीच में फंसे लोगों को चिनूक हेलीकॉप्टर से जौलीग्रांट लाया गया है। वहीं, NDRF के बचावकर्मियों को Mi-17 हेलीकॉप्टर से नेलॉन्ग भेजा गया है। ये हेलीकॉप्टर लौटते वक्त नेलॉन्ग से फंसे हुए पर्यटकों को लेकर आएगा। हर्षिल के एक हैलीपेड से चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। Mi-17 हेलीकॉप्टर नेलॉन्ग स्थित एक अन्य बेस से उड़ान भर रहे हैं।

अभियान

अब तक कितने लोग बचाए गए?

आपदा प्रबंधन सचिव के मुताबिक, गंगोत्री और आसपास से 274 लोगों को हर्षिल लाया गया है। इन सभी को हर्षिल से उत्तरकाशी और देहरादून भेजा जा रहा है। वहीं, हर्षिल में फंसे 135 लोगों को भी निकाला गया है। इनमें से 100 को उत्तरकाशी और 35 को देहरादून भेजा गया है। सेना के 9 जवानों और 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से देहरादून भेजा गया है। घायलों को AIIMS ऋषिकेश और उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से की मुलाकात

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन मातली हेलीपैड का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित धराली गांव से हवाई मार्ग से निकाले गए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें राज्य की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और बचाव अभियान में जुटे कर्मियों से भी बात की। मुख्यमंत्री ने इससे पहले अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान में तेजी लाने और प्रभावितों को हरसंभव सहायता देने की आदेश दिया।

ट्विटर पोस्ट

मुख्यमंत्री ने किया प्रभावित गांवों का दौरा

घटना

बादल फटने से आया था सैलाब

उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार सुबह बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई थी। इसमें लगभग पूरा गांव ही मलबे की चपेट में आ गया था। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। करीब 150 लोग अभी भी मलबे में दबे बताए जा रहे हैं, जिनके बचने की संभावना कम है। केरल से आए 28 पर्यटकों का समूह भी लापता है।