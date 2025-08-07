जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में CRPF का वाहन दुर्घटनाग्रस्त (तस्वीर: एक्स/@vani_mehrotra)

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में CRPF का वाहन खाई में गिरा; 2 जवानों की मौत, 12 घायल

लेखन गजेंद्र 11:19 am Aug 07, 202511:19 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) का एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसा जिले के कदवा बसंतगढ़ इलाके में हुआ है। हादसे में 2 जवानों की मौत हुई है, जबकि 12 के घायल होने की खबर है। मौके पर पुलिस और बचाव दल के कर्मी पहुंच गए हैं। मौके पर एंबुलेंस भी भेज दी गई है। वाहन खाई में कैसे गिरा, इसके कारण सामने नहीं आए हैं।