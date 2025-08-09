उत्तराखंड त्रासदी: सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, रडार से हो रही दबे लोगों की तलाश

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद बचाव अभियान जारी है। अब जिंदा बचे लोगों की तलाश के लिए बचावकर्मी आधुनिक तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि 100 से भी ज्यादा लोग लापता हैं, जो संभवत: मलबे में दब गए हैं। इनके बचने की उम्मीद भी कम है। वहीं, रास्तों को शुरू करने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर बचाव अभियान जारी है।

तकनीक GPR, VLC और थर्मल इमेजिंग कैमरे का हो रहा इस्तेमाल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि बचाव दल जीवित बचे लोगों की पहचान के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (GPR), विक्टिम लोकेटिंग कैमरा (VLC) और थर्मल इमेजिंग कैमरा जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। GPR बगैर खुदाई के बताता है कि जमीन के नीचे क्या है। ये जमीन में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जो वस्तुओं से टकराकर दोबारा कैप्टर की जाती है।

मुआवजा प्रभावित लोगों को मिलेगा मुआवजा, 6 महीने तक मुफ्त राशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन लोगों के घर नष्ट हुए हैं और जिनके परिजन मारे गए हैं, उनके परिवार को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने आपदा से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है, जो एक हफ्ते के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने तक राशन देने का फैसला भी किया है।

बचाव लगातार तीसरे दिन हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान जारी घटना के बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार तीसरे दिन भारतीय सेना और अन्य बचाव एजेंसियां हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही हैं। आज हर्षिल से 95 लोगों को और मातली से 107 लोगों को चिन्यालीसौड़ लाया गया है। यहां से इन्हें घरों की ओर रवाना किया जा रहा है। गंगोत्री क्षेत्र में फंसे 11 तीर्थयात्रियों को भी Mi-17 हेलीकॉप्टर से देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाया गया है। अब तक 600 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है।