रेल टिकट पर 20 प्रतिशत छूट कब से और कैसे मिलेगी? जानें शर्तें और सभी नियम

भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए 'राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश' नामक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राउंड पैकेज यानी आने और जाने का टिकट लेने पर रिटर्न टिकट के किराए में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। रेल मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल इस योजना को प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा रहा है। यह छूट कब और कैसे मिलेगी, आइए सभी जरूरी बातें जानते हैं।

योजना सबसे पहले योजना समझ लीजिए योजना के तहत आने-जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर वापसी के टिकट के मूल किराए में 20 प्रतिशत छूट मिलेगी। योजना का ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो घर आने-जाने का टिकट एक साथ बुक कराते हैं। रेलवे ने त्योहारों के समय टिकट के लिए मारामारी और भीड़ को देखते हुए यह फैसला किया है। योजना का लाभ लेने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। यात्रियों को इसी समयसीमा के भीतर टिकट बुक करने होंगे।

समयावधि कब से कब तक टिकट बुक करने पर मिलेगी छूट? यह योजना 14 अगस्त से शुरू होगी और 1 दिसंबर तक चलेगी। इसके तहत पहली यात्रा का टिकट 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच का बुक करना होगा। वहीं, वापसी का टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच का बुक करना होगा। टिकट को 'कनेक्टिंग जर्नी फीचर' के जरिए बुक किया जा सकेगा। 20 प्रतिशत की जो छूट मिलेगी, वह वापसी के टिकट के बेस किराए पर मिलेगी। यानी 1,000 रुपये के टिकट के 800 रुपये देने होंगे।

शर्ते क्या हैं योजना की शर्तें? छूट का फायदा तभी मिलेगा, जब यात्री आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करेंगे। टिकट की सभी जानकारी भी एक जैसी होना जरूर है। यानी आने और जाने का स्टेशन, श्रेणी, यात्री का नाम जैसी सभी चीजें एक जैसी होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों टिकट या तो ऑनलाइन या खिड़की से बुक होने चाहिए। टिकट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा और रद्द करने पर यात्रियों को कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा।

तरीका कैसे बुक किए जा सकेंगे टिकट? यात्री को पहले जाने का टिकट बुक करना होगा। फिर कनेक्टिंग जर्नी फीचर के जरिए वापसी का टिकट बुक करना होगा। वापसी के टिकट के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) लागू नहीं होगा। यानी यात्रा के बहुत पहले टिकट नहीं बुक किया जा सकेगा। योजना में दूसरी छूट, कूपन, वाउचर या पास लागू नहीं होंगे। योजना से राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी डायनेमिक प्राइसिंग वाली ट्रेनों को बाहर रखा गया है। बाकी ट्रेनों की सभी श्रेणियों पर ये लागू होगी।