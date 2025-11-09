उत्तर प्रदेश: ड्रग माफिया के घर बोरियों में मिले 2 करोड़ रुपये, 22 घंटे चली गिनती
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजेश मिश्रा नामक ये माफिया फिलहाल जेल में बंद है और सलाखों के पीछे से ही नशे का कारोबार चला रहा था। पुलिस ने मिश्रा के घर से 2.01 करोड़ रुपये नगद, 6.075 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद की है। मिश्रा ने बोरियों में भरकर नोट रख रखे थे, जिनकी गिनती में पुलिस को 22 घंटे लग गए।
गिरफ्तारी
पत्नी और बेटे समेत 5 गिरफ्तार
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव में रहने वाले राजेश के घर नारकोटिक्स विभाग और प्रतापगढ़ पुलिस ने शनिवार को छापा मारा था। इस दौरान पुलिस को नोटों से भरी बोरियां मिलीं, जिनकी गिनती के लिए मशीनें बुलवाई गई। 22 घंटे बाद कुल 2 करोड़ 1 लाख 55 हजार 345 रुपये बरामद किए गए। पुलिस ने राजेश की पत्नी रीना, बेटा विनायक, बेटी कोमल, पड़ोसी यश और अजीत को गिरफ्तार किया है।
जेल
25 दिन पहले जेल से छूटी थी तस्कर की पत्नी
पुलिस के मुताबिक, राजेश की पत्नी रीना लगातार इन गतिविधियों में शामिल थी। पुलिस ने उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। रीना 25 दिन पहले ही जेल से छूटी थी। पुलिस ने बताया कि दबिश के दौरान जब टीम घर पहुंची तो रीना ने दरवाजा बंद कर लिया। जब दरवाजा खोला गया, तो 5 लोग पन्नियों में मादक पदार्थ छिपाने का प्रयास करते मिले।