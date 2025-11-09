उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ड्रग माफिया के पास से करोड़ों रुपये बरामद किए गए हैं

उत्तर प्रदेश: ड्रग माफिया के घर बोरियों में मिले 2 करोड़ रुपये, 22 घंटे चली गिनती

लेखन आबिद खान 05:48 pm Nov 09, 202505:48 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजेश मिश्रा नामक ये माफिया फिलहाल जेल में बंद है और सलाखों के पीछे से ही नशे का कारोबार चला रहा था। पुलिस ने मिश्रा के घर से 2.01 करोड़ रुपये नगद, 6.075 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद की है। मिश्रा ने बोरियों में भरकर नोट रख रखे थे, जिनकी गिनती में पुलिस को 22 घंटे लग गए।