मोहन भागवत का RSS के पंजीकरण विवाद पर बड़ा बयान, कहा- हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं

सवाल भागवत का सवाल- क्या हमें ब्रिटिश सरकार के साथ पंजीकरण कराना चाहिए था? भागवत ने RSS के इतिहास का हवाला देते हुए उसकी अपंजीकृत स्थिति का बचाव किया। उन्होंने पूछा, "क्या हमें 1925 में स्थापित होने के बाद भी RSS को ब्रिटिश सरकार के पास पंजीकृत करवाना चाहिए था?" उन्होंने कहा कि 1947 में आजादी के बाद पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया था। उन्होंने संगठन की कर-मुक्त स्थिति पर कहा कि आयकर विभाग और अदालतें इसे व्यक्तियों के एक समूह के रूप में मान्यता देती हैं।

बयान भारत के लिए हिंदू जिम्मेदार हैं- भागवत भागवत ने हिंदू समाज को सत्ता के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव के लिए संगठित करने के RSS के मिशन पर जोर देते हुए कहा कि हिंदू भारत के लिए जिम्मेदार हैं और हिंदुओं की परिभाषा में मुसलमान और ईसाई सहित सभी भारतीय शामिल हैं। उन्होंने संगठन के सामने आई चुनौतियों के बारे में भी बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि RSS समाज में कोई प्रतिक्रियावादी संस्था नहीं है, बल्कि समाज का संगठन है।