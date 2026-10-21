अमेरिकी विदेश मंत्री बोले- अमेरिका के टैरिफ और वीजा प्रतिबंधों का निशाना भारत नहीं

रुबियो ने वीजा प्रतिबंधों को लेकर कहा कि ये अमेरिकी आव्रजन प्रणाली में सुधार के वैश्विक प्रयास का हिस्सा हैं और भारत को लक्षित नहीं करते हैं, भले ही इनका भारतीय छात्रों और पेशेवरों पर प्रभाव पड़ता हो।

उन्होंने कहा, "आपके दृष्टिकोण से यह भारत को लक्षित प्रतीत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ऐसी आव्रजन प्रणाली की 20 वर्षों की उपेक्षा को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लागू ही नहीं किया जा रहा था।"