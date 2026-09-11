अमेरिका का H-1B वीजा पर एक और झटका, अब नौकरी जाने पर तुरंत छोड़ना होगा देश

DHS ने स्वीकार किया है कि इस बदलाव से प्रभावित कंपनियों को कुछ व्यवधान झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन कहा कि ये नौकरियां अमेरिकी श्रमिकों को मिल सकती हैं।

नोटिस में कहा गया है कि DHS का मानना ​​है कि प्रभावित कंपनियां या तो समान रूप से योग्य अमेरिकी श्रमिकों को ही वह नौकरियां प्रदान करेंगी या अपनी कार्यबल आवश्यकता के आधार पर I-129 याचिका प्रक्रिया से गुजरेंगे।

साफ है कि अमेरिकी प्रशासन ये नौकरियां अमेरिकियों को दिलवाना चाहता है।