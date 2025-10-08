NewsBytesExplainer: पाकिस्तान को AIM-120 मिसाइलें देगा अमेरिका, भारत के लिए क्या है चिंता की बात? 

पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नजदीकी बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को उन्नत मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी युद्ध विभाग ने हाल ही में जारी एक समझौते में पाकिस्तान को इन मिसाइलों के 35 खरीदारों में शामिल किया है। समझौते के मुताबिक, पाकिस्तान को 120D-3 उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (AMRAAM) मिलेंगी। आइए समझौते के भारत के लिए मायने समझते हैं।

मिसाइल AIM-120 मिसाइलों के बारे में जानिए अमेरिका पाकिस्तान को AIM-120 मिसाइल देगा, जिसे अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियॉन ने बनाया है। ये एक अत्याधुनिक उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये AIM-7 स्पैरो का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे 1980 के दशक में बनाया गया था। इसका नाम 'स्लैमर' भी है, क्योंकि इसकी गति बहुत ज्यादा है। इन्हें 1988 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था। अब तक 20,000 से ज्यादा ये मिसाइलें बनी हैं।

खासियत क्या है मिसाइलों की खासियत? यह मिसाइल तेज, छोटी और हल्की है और कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर सटीकता से हमला करने में सक्षम है। ये 4,900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50 से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज में मौजूद लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। इसे हवा के साथ ही जमीन से भी दागा जा सकता है और ये अपने साथ 20 किलोग्राम तक विस्फोटक सामग्री ले जा सकती है। मिसाइल की एक्टिव रडार प्रणाली इसे बेहद सटीक बनाती है।

ताकत क्या है मिसाइल की ताकत? AIM-120 को 'फायर एंड फॉरगेट' भी कहते हैं। पायलट लक्ष्य तय कर इसे लॉन्च करता है। शुरू में ये विमान द्वारा मिली गति से उड़ती है और बाद में खुद के रडार से दिशा निर्धारित करती है। इसका रडार जाम भी नहीं किया जा सकता। रेथियॉन के अनुसार, इसे F-15A/B/C/D/E ईगल/स्ट्राइक ईगल, F-16 फाइटिंग फाल्कन, F/A-18 सुपर हॉर्नेट, F-22 रैप्टर, यूरोफाइटर टाइफून, JAS-39 ग्रिपेन, टॉरनेडो और हैरियर जेट विमानों से दागा जा सकता है।

पाकिस्तान F-16 लड़ाकू विमान में लगेंगी ये मिसाइलें पाकिस्तान को 2030 तक ये मिसाइलें मिल सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका पाकिस्तान को AIM-120C8 मिसाइल की आपूर्ति करेगा, जो AIM-120D का निर्यात संस्करण है। फिलहाल पाकिस्तानी वायु सेना C5 मिसाइलों का इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी वायुसेना इन्हें F-16 लड़ाकू विमान में तैनात करेगी। अमेरिका ने ये कदम ऐसे वक्त उठाया है, जब जुलाई में पाकिस्तानी वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने वाशिंगटन में वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की थी।

भारत भारत के लिए कितनी चिंता की बात? ये मिसाइल भारतीय सुखोई-30 या राफेल को मार गिरा सकती है। 2019 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर इसी मिसाइल से विंग कमांडर अभिनंदन का मिग-21 विमान गिराया था। सीमा पर पाकिस्तान की ताकत बढ़ेगी। ये समझौता ऐसे वक्त हुआ है, जब पाकिस्तान चीन से भी बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहा है। 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान ने कई चीन निर्मित हथियार तैनात किए थे। 5 साल में पाकिस्तान के हथियार आयात का 81 प्रतिशत चीन से आया है।