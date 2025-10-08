वायनाड भूस्खलन पीड़ितों को लेकर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- दान नहीं चाहिए

मामला

क्या है मामला?

2024 में वायनाड में भूस्खलन से जान-माल का भारी नुकसान हुआ था। प्रभावित लोगों में से कई ने बैंक से कर्ज लिया था, जो अब चुकाने की स्थिति में नहीं है। इसी संबंध में हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था। कर्ज माफी को लेकर केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वतंत्र निकाय हैं और वित्त मंत्रालय केवल नीतिगत दिशानिर्देश जारी कर सकता है, बैंकों के आंतरिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।