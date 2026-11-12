ताजमहल के प्रतिबंधित टावर पर चढ़ गए विदेशी, सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

उर्स कमेटी के चेयरमैन ताहीर उद्दीन ताहीर जैसे नेताओं ने ऐसी चूक पर हैरानी जताई है। वहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. स्मिता कुमार ने इस मामले पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) से रिपोर्ट मांगी है।

पुलिस का कहना है कि पर्यटकों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह पहली बार नहीं है जब नियमों को ताक पर रखा गया है। इससे पहले भी अनाधिकृत फोटो शूट के मामले सामने आए हैं, जिसने स्मारक की निगरानी पर सवाल खड़े किए हैं।