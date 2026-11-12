ताजमहल के प्रतिबंधित टावर पर चढ़ गए विदेशी, सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल
ताजमहल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें 2 विदेशी पर्यटक शाही मस्जिद के पास एक प्रतिबंधित टावर पर चढ़ते दिख रहे हैं।
सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए उन्हें सुरक्षित नीचे उतार लिया। हालांकि, इस घटना के बाद से इस ऐतिहासिक जगह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
ASI ने CISF से मांगी रिपोर्ट
उर्स कमेटी के चेयरमैन ताहीर उद्दीन ताहीर जैसे नेताओं ने ऐसी चूक पर हैरानी जताई है। वहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. स्मिता कुमार ने इस मामले पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) से रिपोर्ट मांगी है।
पुलिस का कहना है कि पर्यटकों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह पहली बार नहीं है जब नियमों को ताक पर रखा गया है। इससे पहले भी अनाधिकृत फोटो शूट के मामले सामने आए हैं, जिसने स्मारक की निगरानी पर सवाल खड़े किए हैं।
ट्विटर पोस्ट
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