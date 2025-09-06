LOADING...
भारी बारिश के कारण देश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं

इन राज्यों में 11 सितंबर तक आफत बनेगी बारिश, दिल्ली-पंजाब में बाढ़ का कहर 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 06, 2025
09:42 am
क्या है खबर?

मानसून की भारी बारिश लगातार बेरहम बनी हुई है। उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में हुआ है। दूसरी तरफ यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के भी रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 6-11 सितंबर के बीच गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। शनिवार को पंजाब में बारिश से राहत रहेगी।

बाढ़ 

पंजाब में बिगड़े हालात 

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और पौंग बांध के कैचमेंट एरिया में अब तक की सबसे अधिक बारिश होने के कारण पंजाब में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। इससे यहां के 23 जिलों के 1900 गांव बाढ़ की चपेट में होने से करीब 4 लाख लोग अब तक प्रभावित हुए हैं और 1.71 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अगले 4 दिनों तक यहां भारी बारिश की संभावना नहीं है।

मुसीबत 

यमुना के जलस्तर से दिल्ली में आई मुसीबत

यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने से दिल्ली के मोनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मयूर विहार और कश्मीरी गेट समेत कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। साथ ही सिविल लाइंस के स्वामीनारायण मंदिर परिसर में 5 फीट तक पानी भर गया है, वहीं नोएडा, गाजियाबाद, गुरूग्राम, फरीदाबाद समेत पूरा NCR जलमग्न हो चुका है। IMD ने शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी देते हुए सतर्क रहने की हिदायत दी है।

दिल्ली की कई कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात 

खतरा 

मथुरा में घुसा यमुना का पानी 

उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे शहरी इलाकों की 20 कॉलोनी जलमग्न हो गई हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से हालात विकट हो गए हैं। यहां 10-11 सितंबर को झमाझम बारिश होने का अनुमान है। दूसरी तरफ बिहार 11 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है, लेकिन कई जगह तेज धूप के कारण तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है।

रामगंगा नदी का पानी बना खतरा 

अलर्ट 

राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में शनिवार को ज्यादातर जिलों में मेघ मेहरबान रहेंगे, लेकिन इनमें से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। खराब मौसम को देखते हुए अजमेर में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की गई है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को भारी बारिश के चलते इंदिरा सागर समेत 5 बांधों के गेट खोलने पड़े। शनिवार को 12 जिलों में अलर्ट जारी किया है और भोपाल में सुबह से तेज ही बारिश हो रही है।

राहत 

पहाड़ों पर भारी बारिश से मिलेगी राहत 

पहाड़ी राज्यों में शुक्रवार को भारी बारिश का दौर थमने से थोड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश में 6-7 सितंबर को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग और सिंथन रोड पर यातायात बंद हैं, जिससे कठुआ से कश्मीर तक करीब 3,700 से ज्यादा वाहन फंस गए। श्रीनगर और बडगाम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा 11 दिन से बंद है।