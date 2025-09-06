इन राज्यों में 11 सितंबर तक आफत बनेगी बारिश, दिल्ली-पंजाब में बाढ़ का कहर 

बाढ़ पंजाब में बिगड़े हालात हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और पौंग बांध के कैचमेंट एरिया में अब तक की सबसे अधिक बारिश होने के कारण पंजाब में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। इससे यहां के 23 जिलों के 1900 गांव बाढ़ की चपेट में होने से करीब 4 लाख लोग अब तक प्रभावित हुए हैं और 1.71 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अगले 4 दिनों तक यहां भारी बारिश की संभावना नहीं है।

मुसीबत यमुना के जलस्तर से दिल्ली में आई मुसीबत यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने से दिल्ली के मोनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मयूर विहार और कश्मीरी गेट समेत कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। साथ ही सिविल लाइंस के स्वामीनारायण मंदिर परिसर में 5 फीट तक पानी भर गया है, वहीं नोएडा, गाजियाबाद, गुरूग्राम, फरीदाबाद समेत पूरा NCR जलमग्न हो चुका है। IMD ने शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी देते हुए सतर्क रहने की हिदायत दी है।

ट्विटर पोस्ट दिल्ली की कई कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात #WATCH | Delhi: Floodwater gradually recedes from residential areas in the city. Visuals around Shree Swaminarayan Mandir in Civil Lines area. pic.twitter.com/mNbPaGuaE5 — ANI (@ANI) September 6, 2025

खतरा मथुरा में घुसा यमुना का पानी उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे शहरी इलाकों की 20 कॉलोनी जलमग्न हो गई हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से हालात विकट हो गए हैं। यहां 10-11 सितंबर को झमाझम बारिश होने का अनुमान है। दूसरी तरफ बिहार 11 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है, लेकिन कई जगह तेज धूप के कारण तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है।

ट्विटर पोस्ट रामगंगा नदी का पानी बना खतरा #WATCH | Uttar Pradesh: Life in residential areas in the lower reaches of Munda Pandey area in Moradabad affected as the water level of Ramganga River increases. pic.twitter.com/wepfYv5KW3 — ANI (@ANI) September 6, 2025

अलर्ट राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट राजस्थान में शनिवार को ज्यादातर जिलों में मेघ मेहरबान रहेंगे, लेकिन इनमें से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। खराब मौसम को देखते हुए अजमेर में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की गई है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को भारी बारिश के चलते इंदिरा सागर समेत 5 बांधों के गेट खोलने पड़े। शनिवार को 12 जिलों में अलर्ट जारी किया है और भोपाल में सुबह से तेज ही बारिश हो रही है।