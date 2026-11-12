लद्दाख में सियासी बवाल, सोनम वांगचुक के लेह जाने पर लगी 60 दिन की रोक
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लेह में आवाजाही पर 60 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। यह रोक 11 नवंबर से लागू हुई है।
लद्दाख प्रशासन का कहना है कि स्थानीय चुनावों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस ने वांगचुक की "गतिविधियों और पहले के आचरण" को संभावित खतरा बताया है, जिसमें लोगों को "एकजुट करने और उकसाने" की कोशिशें भी शामिल हैं।
लद्दाख के नेता कर रहे गर्मियों में चुनाव कराने की मांग
वांगचुक और लद्दाख के दूसरे नेता चुनाव के समय को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव नवंबर के आखिर और दिसंबर की शुरुआत में, कड़ाके की ठंड के ठीक बीच में होने वाले हैं।
जब तापमान माइनस 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिरने और भारी बर्फबारी होने की आशंका है, ऐसे में वे राष्ट्रीय नेताओं से आग्रह कर रहे हैं कि वे चुनावों को गर्मियों में कराने पर विचार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकें।