लद्दाख में सियासी बवाल, सोनम वांगचुक के लेह जाने पर लगी 60 दिन की रोक

वांगचुक और लद्दाख के दूसरे नेता चुनाव के समय को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव नवंबर के आखिर और दिसंबर की शुरुआत में, कड़ाके की ठंड के ठीक बीच में होने वाले हैं।

जब तापमान माइनस 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिरने और भारी बर्फबारी होने की आशंका है, ऐसे में वे राष्ट्रीय नेताओं से आग्रह कर रहे हैं कि वे चुनावों को गर्मियों में कराने पर विचार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकें।