कुलगाम हमले की जिम्मेदारी किसने ली, नया आतंकी समूह या TRF का मुखौटा?
पासदारान-ए-हुर्रियत कश्मीर नाम के एक नए संगठन ने दावा किया है कि जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में 11 नवंबर को CRPF जवानों पर हुए हमले के पीछे वही है। इस हमले में 3 जवान जख्मी हुए थे।
यह दावा एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सामने आया, जिसका नाम पहले 'यलघार मीडिया' था। इससे पुराने आतंकी नेटवर्कों से इनके जुड़े होने के संकेत मिलते हैं।
अधिकारियों को 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' के शामिल होने का शक
अधिकारियों का मानना है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF), जो लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है, असल में इस 'नए' ग्रुप को चला रहा होगा। उन्होंने सुरक्षाबलों को 'खतरनाक हमलों की एक नई लहर' के प्रति सावधान किया है।
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, खासकर किश्तवाड़ में 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के मारे जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। शुरुआती खुफिया जानकारी से पता चला है कि इस पूरे इलाके में विदेशी और स्थानीय आतंकवादियों की आवाजाही हो सकती है। इसमें जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के आतंकी भी शामिल होने का शक है।