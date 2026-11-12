अग्निवीरों को बड़ी राहत: अब 4 साल बाद कर सकेंगे शादी, भविष्य के लिए भी तैयार नया रोडमैप

अग्निवीरों की शुरुआती सेवा खत्म होने के बाद, आगे के रास्ते तय करने में मदद के लिए तीनों सेनाओं ने एक नया आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। नागरिक नौकरियों में आरक्षण खत्म होने के बाद, यह कार्यक्रम कई बातों पर ध्यान देगा।

इसमें शादी के नए नियम से लेकर सेना के भीतर करियर में आगे बढ़ने के कई विकल्प शामिल हैं, जैसे लंबी छुट्टी लेना या जम्मू-कश्मीर में विशेष यूनिटों में जाना। इस कार्यक्रम का मकसद यह पक्का करना है कि अग्निवीरों के लिए आगे के रास्ते साफ हों, चाहे वे सेना में बने रहें या कहीं और जाएं।