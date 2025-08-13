तमिलनाडु: PhD छात्रा ने राज्यपाल से नहीं ली डिग्री, कहा- तमिल हितों के खिलाफ काम किया 

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली स्थित मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने राज्यपाल आरएन रवि से डिग्री लेने से इनकार कर दिया। छात्रा का कहना है कि राज्यपाल ने तमिल लोगों और तमिल भाषा के हितों के खिलाफ काम किया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। छात्रा ने राज्यपाल को नजरअंदाज करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति से डिग्री प्राप्त की। यह अनोखी घटना विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह के दौरान घटी, जिसमें राज्यपाल मुख्य अतिथि थे।

बयान छात्रा बोली- राज्यपाल ने तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया छात्रा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "राज्यपाल रवि ने तमिल भाषा और तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने आज राज्यपाल के हाथों से डिग्री प्राप्त नहीं करने का फैसला किया। ऐसे कई लोग हैं, जो छात्रों को डिग्री प्रदान करने के लिए योग्य हैं। यहां मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। मेरे साथी छात्रों ने भी यहां मेरे इस कार्य की सराहना की है।"

PhD scholar Jean Joseph refused to accept her degree from #TamilNadu Governor R N Ravi, accusing him of being "anti-Tamil" and "anti–Tamil Nadu".. She walked past him and received it instead from the university's Vice-Chancellor M… pic.twitter.com/BT41raWKOq — Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 13, 2025

परिचय कौन हैं छात्रा? छात्रा का नाम जीन जोसेफ है और उसने माइक्रो फाइनेंस में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक, वह द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के नागरकोइल उपसचिव एम राजन की पत्नी हैं। उन्होंने नागरकोइल के हिंदू कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की और फिर शिवकाशी के मेप्को कॉलेज से MBA किया है। उन्होंने कहा, "मैंने फैसला किया है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से डिग्री नहीं लूंगी, जो भूमि, भाषा और नस्ल का सम्मान नहीं करता।"