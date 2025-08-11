महाराष्ट्र के कोल्हापुर से वंतारा भेजे गए हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

महाराष्ट्र के कोल्हापुर से वंतारा भेजे गए हाथी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CJI सुनवाई करेंगे

लेखन गजेंद्र 12:42 pm Aug 11, 202512:42 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के कोल्हापुर से 36 वर्षीय मादा हाथी महादेवी उर्फ माधुरी को गुजरात स्थित वंतारा पशु बचाव केंद्र भेजे जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता सीआर जया सुकिन ने हाथी के स्थानांतरण को चुनौती है और उसे वापस कोल्हापुर के मंदिर भेजने की मांग की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुकर की पीठ ने मामले को सूचीबद्ध कर सुनवाई गुरुवार 14 अगस्त को निर्धारित की है।