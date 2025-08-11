नोएडा: डे-केयर कर्मचारी ने 15 महीने की बच्ची को दी प्रताड़ना, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नोएडा: डे-केयर कर्मचारी ने 15 महीने की बच्ची को दी प्रताड़ना, पुलिस ने किया गिरफ्तार
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के ब्लिप्पी डे-केयर सेंटर में महिला कर्मचारी द्वारा एक 15 महीने की बच्ची को पीटने और काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना की CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह मामले में लापरवाही बरतने को लेकर डे-केयर सेंटर के प्रमुख को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
वीडियो में सामने आई महिला कर्मचारी की प्रताड़ना
डे-केयर सेंटर की CCTV फुटेज में महिला बच्ची को गोद में लिए घूम रही है और 2-3 बार जमीन पर गिराती भी नजर आती है। उसके बच्ची की पीठ पर मारते हुए भी देखा जा सकता है। वीडियो में उसे बच्ची के पैर पर काटते हुए भी दिखाया गया है। बाद में बच्ची की तस्वीरों में काटने के निशान और अन्य घाव दिखाई दिए। इस फुटेज के आधार पर सेक्टर 142 थाने में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।
कैसे हुआ घटना का खुलासा?
पुलिस ने बताया कि यह घटना 4 अगस्त की है। बच्ची की मां उसे डे-केयर से घर लाई तो बच्ची जोर-जोर से रोने लगी। बच्ची के कपड़े बदलते समय मां ने उसकी दोनों जांघों पर गोल निशान देखे। इसके बाद वह बच्ची को डॉक्टर के पास ले गई, जिन्होंने बताया कि ये निशान इंसानों के काटने जैसे थे। इसके बाद माता-पिता ने डे-केयर की CCTV फुटेज देखी तो महिला कर्मचारी की प्रताड़ना सामने आ गई।