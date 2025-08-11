नोएडा के डे-केयर सेंटर में महिला कर्मचारी ने 15 महीने की बच्ची को दी प्रताड़ना

नोएडा: डे-केयर कर्मचारी ने 15 महीने की बच्ची को दी प्रताड़ना, पुलिस ने किया गिरफ्तार

लेखन भारत शर्मा 12:23 pm Aug 11, 202512:23 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के ब्लिप्पी डे-केयर सेंटर में महिला कर्मचारी द्वारा एक 15 महीने की बच्ची को पीटने और काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना की CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह मामले में लापरवाही बरतने को लेकर डे-केयर सेंटर के प्रमुख को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।