सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलौदी हादसे पर संज्ञान लिया

हाईवे पर अनाधिकृत ढाबों के कारण हो रहे हादसे? सुप्रीम कोर्ट ने NHAI से रिपोर्ट मांगी

लेखन गजेंद्र 02:01 pm Nov 10, 202502:01 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलौदी और तेलंगाना में हुई भीषण सड़क दुर्घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने सड़क किनारे ढाबों और सड़क रखरखाव की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। लाइव लॉ के मुताबिक, पीठ ने सरकार को 2 सप्ताह के अंदर सर्वेक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।