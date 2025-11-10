हाईवे पर अनाधिकृत ढाबों के कारण हो रहे हादसे? सुप्रीम कोर्ट ने NHAI से रिपोर्ट मांगी
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलौदी और तेलंगाना में हुई भीषण सड़क दुर्घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने सड़क किनारे ढाबों और सड़क रखरखाव की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। लाइव लॉ के मुताबिक, पीठ ने सरकार को 2 सप्ताह के अंदर सर्वेक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
सुनवाई
जहां अनुमति नहीं वहां खोले ढाबे- सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने सरकार से हाइवे के किनारे ढाबों की जानकारी लेने को कहा, जो ऐसी सुविधाओं के लिए अधिसूचित भूमि पर स्थित हैं। कोर्ट ने कहा, "आम जनता ने ऐसे स्थानों पर ढाबे खोले हैं, जहां ढाबा खोलने की अनुमति नहीं है। परिणामस्वरूप, वाहन वहीं खड़े हो जाते हैं। अन्य वाहन सड़क पर खड़े वाहनों को देख नहीं पाते और टकरा जाते हैं। ऐसे में, NHAI और मंत्रालय उन 2 राजमार्गों के संबंध में रिपोर्ट दें, जहां दुर्घटनाएं हुई हैं।"
सुनवाई
कोर्ट ने सड़क की स्थिति की भी जानकारी मांगी
कोर्ट ने NHAI से सड़क की स्थिति और रखरखाव के दौरान ठेकेदारों द्वारा अपनाए गए मानदंडों का विवरण भी मांगा है। कोर्ट ने रिपोर्ट में दुर्घटना वाली सड़क की स्थिति, उस मार्ग पर ढाबों की संख्या, सड़क रखरखाव के दौरान ठेकेदार के मानदंड, भारी वाहनों के लिए उचित पार्किंग और सुरक्षा नियम सुनिश्चित करने के उपायों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय और उन राज्यों के मुख्य सचिवों को भी पक्षकार बनाया है, जहां से राजमार्ग गुजरते हैं।
घटना
2 नवंबर को हुआ था हादसा
2 नवंबर को राजस्थान के फलौदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरा एक टेंपो ट्रेवलर सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गया था। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ट्रेवलर के परखच्चे उड़ गए थे। हादसा चालक के नियंत्रण खोने से हुआ था। घटना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया था।