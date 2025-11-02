राजस्थान: फलौदी में खड़े ट्रक से टकराया टेंपो ट्रेवलर, 15 लोगों की मौत 

राजस्थान के फलौदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर रविवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां सवारियों से भरा एक टेंपो ट्रेवलर सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराया। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया, जबकि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर रैफर कर दिया गया।

हादसा कैसे हुआ दर्दनाक हादसा? फलौदी पुलिस अधीक्षक (SP) कुंदन कंवरिया ने बताया कि सूरसागर क्षेत्र निवासी एक ही परिवार के 18 लोग कपिल मुनि आश्रम में पूजा-अर्चना के बाद बीकानेर के कोलायत मंदिर से लौट रहे थे। रात करीब 8 बजे मतोड़ा के पास चालक के नियंत्रण खो देने से टेंपो ट्रेवलर सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गया। उन्होंने बताया कि हादसे में ट्रेवलर के परखच्चे उड़ गए और 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों का उपचार जारी है।

शोक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर व्यक्त किया शोक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में हुए इस गंभीर हादसे पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, 'राजस्थान के फलौदी में हुए सड़क हादसे में कई लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। मैं इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं और और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।'

निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया तथा जिला प्रशासन को सभी घायलों का उचित उपचार सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'फलौदी में सड़क दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।'