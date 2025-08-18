सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर 12 घंटे ट्रैफिक जाम है तो टोल टैक्स क्यों देना चाहिए?

विवाद क्या है मामला? केरल हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को NH-544 के मन्नुथी-एडापल्ली खंड की खराब स्थिति और यातायात भीड को दूर करने में NHAI की चूक के कारण त्रिशूर के पलियेक्कारा में टोल वसूली पर 2 सप्ताह के लिए रोक लगाई है। इसके खिलाफ गुरुवायूर ने याचिका दायर की, जिस पर CJI गवई, के विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया की पीठ सुनवाई कर रही थी। तभी पीठ ने इस मार्ग पर 12 घंटे से ज्यादा समय तक लगे जाम पर प्रकाश डाला।

मामला सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ईश्वर की वजह से गाड़ी पलट गई मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रन ने NHAI की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कल के अखबार में 12 घंटे तक यातायात बाधित रहने की खबर थी। मेहता ने कहा कि यह ईश्वर का कृत्य था, वहां लॉरी पलट गई थी। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि लॉरी अपने आप नहीं गिरी, बल्कि गड्ढे में गिर गई और पलट गई थी। तब मेहता ने बताया कि अंडरपास निर्माण कार्य चल रहा है।