जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने का दृश्य (तस्वीर: एक्स/DDNewsUP)

जम्मू-कश्मीर में फिर फटा बादल, कठुआ और किश्तवाड़ के बाद कुपवाड़ा में तबाही

लेखन गजेंद्र 02:51 pm Aug 18, 202502:51 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर में बादल फटने का सिलसिला जारी है। अब कुपवाड़ा में बादल फटा है, जिससे पहाड़ से मलबा नीचे आ गया। अभी हताहतों की संख्या सामने नहीं आई है। घटना लोलाब के ऊंचे इलाकों में वारनो वन क्षेत्र में हुई है। यह किश्तवाड़ और कठुआ के बाद तीसरी घटना है। इससे पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटा था। कुपवाड़ा में बचाव दल के सदस्य पहुंच गए हैं। बाढ़ के पानी से इलाकों को नुकसान पहुंचा है।