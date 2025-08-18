जम्मू-कश्मीर में फिर फटा बादल, कठुआ और किश्तवाड़ के बाद कुपवाड़ा में तबाही
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर में बादल फटने का सिलसिला जारी है। अब कुपवाड़ा में बादल फटा है, जिससे पहाड़ से मलबा नीचे आ गया। अभी हताहतों की संख्या सामने नहीं आई है। घटना लोलाब के ऊंचे इलाकों में वारनो वन क्षेत्र में हुई है। यह किश्तवाड़ और कठुआ के बाद तीसरी घटना है। इससे पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटा था। कुपवाड़ा में बचाव दल के सदस्य पहुंच गए हैं। बाढ़ के पानी से इलाकों को नुकसान पहुंचा है।
आपदा
कठुआ में 3 जगह बादल फटे
कठुआ जिले में पिछले दिनों बादल फटने की तीन अलग-अलग घटना हो चुकी है, जिसमें अब तक सात लोगों की मौत हुई है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। बाढ़ की वजह से कई सड़कें क्षतिग्रस्त है और पुल, इमारतें, बिजली के खंभे और खेतों को नुकसान हुआ है। यहां राहत और बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है। किश्तवाड़ के चिशोती इलाके में भी बादल फटने से 64 से अधिक की जान जा चुकी है और सैकड़ों लापता हैं।
बारिश
जम्मू-कश्मीर में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट
भारत मौसम विभाग (IMD) ने जम्मू-कश्मीर में 3 दिन तक भारी वर्षा की संभावना जताई है और अलर्ट जारी किया है। स्थानीय अधिकारियों ने बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। बता दें कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश जारी है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त है और चुनौतियां बनी हुई है।
ट्विटर पोस्ट
कठुआ में बादल फटने के बाद का दृश्य
#WATCH कठुआ, जम्मू-कश्मीर: कठुआ में कई जगहों पर अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से मन्हास गांव में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। pic.twitter.com/K2Yqef7ieF— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2025