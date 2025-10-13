सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 'वोट चोरी' मामले में SIT जांच की मांग वाली जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने वोट चोरी के मुद्दे पर जनहित याचिका खारिज की

लेखन गजेंद्र 01:16 pm Oct 13, 202501:16 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए 'वोट चोरी' के मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका वकील रोहित पांडेय ने दायर की थी, जिन्होंने कई चुनावों में मतदाता सूचियों में विसंगतियों और अनियमितताओं के आरोपों की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका खारिज कर कहा कि याचिकाकर्ता अपना समाधान कहीं और कर सकता है।