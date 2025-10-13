सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु करूर भगदड़ मामले में CBI जांच के आदेश दिए, SIT पर नाराजगी

आदेश

CBI जांच की निगरानी भी होगी

कोर्ट ने CBI जांच के आदेश के साथ ही उसकी निगरानी और समीक्षा के लिए एक 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक समिति का भी गठन किया है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी करेंगे, जिसमें 2 वरिष्ठ IPS अधिकारी भी शामिल होंगे। अधिकारी तमिलनाडु कैडर के होंगे, लेकिन राज्य के निवासी नहीं। कोर्ट ने समिति को भगदड़ मामले से जुड़े किसी भी मामले की जांच करने की छूट दी है। CBI को हर महीने जांच की प्रगति बतानी होगी।