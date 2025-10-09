भारत ने WHO को 3 दूषित कफ सिरप की जानकारी दी, कहा- बाहर नहीं गई दवा 

तीनों सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मौजूदगी थी, जो जहरीला और मीठा स्वाद वाला रसायन है जिसके उपयोग से गंभीर नुकसान या मृत्यु हो सकती है। CDSCO ने WHO को जानकारी दी कि श्रीसन फार्मा की कोल्ड्रिफ, रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स की रेस्पिफ्रेश टीआर और शेप फार्मा की रीलाइफ की बिक्री बंद कर दी गई है। साथ ही कंपनी में दवाओं का निर्माण बंद है और भारत से कोई भी दूषित दवा निर्यात नहीं की गई है।

जांच

स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में कर रहा है जांच

मध्य प्रदेश में मौतों का मामला सामने आने पर WHO ने 1 अक्टूबर को पत्र लिखकर भारत से जवाब मांगा था, जिसे बुधवार 8 अक्टूबर को भेजा गया है। भयावह घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में फैक्ट्रियों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने बताया कि वह गंभीर स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए व्यापक कदम उठा रहा है। WHO ने भी जांच में सहायता की बात कही है।