जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की समयसीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

कब तक बहाल होगा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

लेखन गजेंद्र 01:33 pm Oct 10, 202501:33 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब देने को कहा है। याचिका में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समयसीमा की मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र से 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।