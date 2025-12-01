सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के पंजीयन की तारीख आगे बढ़ाने से किया इनकार

टिप्पणी

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा, "चूंकि आवेदकों के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने पहले से ही उपाय मौजूद है, इसलिए वे 6 दिसंबर तक इसकी मांग कर सकते हैं। अगर पोर्टल में टाइम रुक जाता है, तो आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर ट्रिब्यूनल आपको इजाज़त देता है, तो आपके 6 महीने गिने जाएंगे और आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। आपको इजाजत की ज़रूरत नहीं है। अगर मुश्किल आती है, तो आप हमेशा हमारे सामने आवेदन दायर कर सकते हैं।"