दिल्ली विस्फोट: NIA ने जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में 8 जगहों पर की छापेमारी

दिल्ली में गत 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास i20 कार में हुए भीषण विस्फोट की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में कुल 8 जगहों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के जरिए एजेंसी उन सबूतों की तलाश कर रही हैं जो जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली विस्फोट मामले से जुड़े हो सकते हैं। छापेमारी में बरामदगी का विवरण अभी सामने नहीं आया है।

जगह NIA ने कहां-कहां की छापेमारी? NDTV के अनुसार, NIA ने सुबह कश्मीर के शोपियां में नदिगाम में गिरफ्तार मौलवी इरफान के घर पर छापेमारी की। पुलवामा के मलंगपोरा में डॉ अदील और डॉ मुजम्मिल के घरों पर भी तलाशी ली है। इसी तरह संबूरा (पुलवामा) में आमिर के घर पर भी छापेमारी की गई है। NIA की एक टीम ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक संदिग्ध के घर छापा मारा है। शुरुआती जांच में मौलवी इरफान अहम कड़ी नजर आ रहा है।

हिरासत NIA की हिरासत में है अदील और इरफान बता दें कि अदील राठोर और मौलवी इरफान इस समय NIA की हिरासत में है। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टर और मौलवी इरफान को शनिवार को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सभी चार आरोपियों मुजम्मिल गनई, अदील राठेर और शाहीना सईद के साथ मौलवी इरफान को प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया था। उनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है।

