बार काउंसिल अध्यक्ष के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, नीतिगत फैसले लेने पर कटौती
क्या है खबर?
देश में वकीलों की सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल (BCI) की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की अगुवाई वाली परिषद अब कोई भी नीतिगत फैसले अकेले नहीं ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी निर्णयों में भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सक्रिय भागीदारी और सहमति लेनी जरूरी होगी।
टिप्पणी
कोर्ट ने कहा- केवल रोजाना के फैसले ले सकेंगे मिश्रा
कोर्ट ने कहा, "आप (मनन मिश्रा) प्रोटेम चेयरमैन हैं, इसलिए सिर्फ दिन-प्रतिदिन का काम देखेंगे। नीतिगत मामलों में फैसला लेने से पहले आप भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इसमें शामिल करेंगे।"
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि पहली नजर में उनका पद केवल प्रो टेम है, जो तब तक रहेगा जब तक कि BCI अपने पदाधिकारी नहीं चुन लेती।"