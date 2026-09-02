बार काउंसिल अध्यक्ष के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, नीतिगत फैसले लेने पर कटौती

कोर्ट ने कहा, "आप (मनन मिश्रा) प्रोटेम चेयरमैन हैं, इसलिए सिर्फ दिन-प्रतिदिन का काम देखेंगे। नीतिगत मामलों में फैसला लेने से पहले आप भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इसमें शामिल करेंगे।"

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि पहली नजर में उनका पद केवल प्रो टेम है, जो तब तक रहेगा जब तक कि BCI अपने पदाधिकारी नहीं चुन लेती।"