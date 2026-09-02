नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री 'द डिकॉय प्लेन' का ऐलान

नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री 'द डिकॉय प्लेन' में खुलेगा डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट मिशन का बड़ा सच

लेखन नेहा शर्मा 11:19 am Sep 02, 202611:19 am

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की नई डॉक्यूमेंट्री 'द डिकॉय प्लेन' में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बेहद गुप्त और सनसनीखेज मिशन का खुलासा होने जा रहा है। इसी साल जुलाई में तुर्की यात्रा के दौरान ईरान के संभावित खतरे को देखते हुए ट्रम्प ने मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर चुपके से सीक्रेट प्लेन बदला था। एयर फोर्स वन के नाम पर हुए इस बड़े और चर्चित 'डिकॉय ऑपरेशन' की अनदेखी और रोमांचक कहानी अब दर्शकों के सामने आएगी।