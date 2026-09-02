देश की शीर्ष एयरलाइंस में मिलीं 'गंभीर खामियां', DGCA के ऑडिट में हुआ खुलासा

हिंदुस्तान टाइम्स को जांच से जुड़े लोगों ने बताया कि सुरक्षा ऑडिट के दौरान 'गंभीर निष्कर्ष' सामने आए हैं।

एक सूत्र ने कहा, "हालांकि ऑडिट में पाई गई कमियों और खामियों का विवरण अभी अज्ञात है, लेकिन इस ऑडिट के दौरान प्रमुख एयरलाइनों में गंभीर खामियां पाई गईं। संबंधित एयरलाइनों से DGCA को जवाब देने की अपेक्षा की जाती है, जिनकी जांच की जाएगी। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, तो कार्रवाई शुरू की जा सकती है।"