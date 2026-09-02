विद्युत जामवाल की फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' का ट्रेलर रिलीज, हॉलीवुड में मचाएंगे तहलका

लेखन ज्योति सिंह 11:09 am Sep 02, 202611:09 am

क्या है खबर?

विद्युत जामवाल ने बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक अपने दमदार अभिनय से वाहवाही लूटी है। अब वह हॉलीवुड सिनेमा के जरिए वैश्विक पहचान बनाने के लिए तैयार हैं और उनकी डेब्यू फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। पैरामाउंट पिक्चर्स इंडिया द्वारा रिलीज फिल्म का यह फाइनल ट्रेलर है, जबकि पहला ट्रेलर अप्रैल में आया था। इसका निर्देशन किताओ सकुराई ने किया है, जिसमें नोआ सेंटिनियो, जेसन मोमोआ, रोमन रेंज और एंड्रयू कोजी भी हैं।