पिछले साल मॉस्को में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी (फाइल तस्वीर)

रूस ने अमेरिका के खिलाफ गुप्त रूप से ईरान को सुपरसोनिक मिसाइलें बनाने में मदद की

लेखन गजेंद्र 11:10 am Sep 02, 202611:10 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में रूस ने भी गोपनीय तरीके से तेहरान की मदद की है। इसका खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने 2023 से एक गुप्त कार्यक्रम के तहत ईरान के उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के विकास में गुपचुप तरीके से समर्थन दिया है। इसका उद्देश्य तेहरान को पश्चिम एशिया में अमेरिकी विमानवाहक पोतों और अन्य युद्धपोतों को निशाना बनाने की क्षमता प्रदान करना था।