OBC क्रीमी लेयर आरक्षण केवल माता-पिता के वेतन से निर्धारित नहीं होगा

OBC क्रीमीलेयर सिर्फ माता-पिता के वेतन से तय नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका ठुकराई

लेखन आबिद खान 04:24 pm Nov 06, 202604:24 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार की संशोधन याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दोहराया कि क्रीमी लेयर तय करते समय माता-पिता की वेतन से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर से बाहर रखने का फैसला माता-पिता की आय के बजाय उनकी सेवा संबंधी स्थिति और पद के आधार पर किया जाएगा। यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च में सुनाया था।