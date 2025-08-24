दिल्ली के रामलीला मैदान में SSC अभ्यर्थियों-शिक्षकों का प्रदर्शन, परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग

दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्र महाआंदोलन के बैनर तले हजारों छात्र और शिक्षक कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी और शिक्षक 24 और 25 अगस्त को यहां 'क्रांति मार्च' के लिए इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों की मांगों में SSC की परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं को दूर करना, तकनीकी और प्रशासनिक कमियों को दूर करना और परीक्षा कराने वाली एजेंसी को हटाने समेत कई मुद्दे शामिल हैं।

मांगें क्या है प्रदर्शनकारियों की मांगें? प्रदर्शनकारियों की पहली मांग परीक्षा कराने वाली एजेंसी एजुक्विटी को हटाने की है। छात्रों का कहना है कि एजेंसी पहले विवादों में रही है और ब्लैकलिस्टेड भी रह चुकी है। प्रदर्शनकारी परीक्षा में व्यवधान और तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई बार अचानक परीक्षा रद्द कर दी गई, कंप्यूटर सर्वर क्रैश, बायोमेट्रिक सिस्टम का फेल होना और गलत परीक्षा केंद्र आवंटन जैसी गंभीर खामियां सामने आई हैं।

अन्य मांगें अभ्यर्थियों की ये भी हैं मांगें अभ्यर्थियों का कहना है कि कई परीक्षाओं के रद्द होने से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई की जाए। परीक्षा प्रक्रिया में स्थिरता, पारदर्शिता और तकनीकी खामियों को दूर किया जाए। परीक्षा प्रणाली में जिम्मेदारी तय हो और गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि कई परीक्षा केंद्रों पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। ऐसे में जिम्मेदार स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों की जवाबदेही तय की जाए।

लाठीचार्ज कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया था लाठीचार्ज 31 जुलाई को देशभर के शिक्षक और अभ्यर्थी SSC के खिलाफ प्रदर्शन के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए थे। ये सभी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय (DOPT) के पास प्रदर्शन कर रहे थे। तब पुलिस ने कई लोगों पर लाठियां बरसाई थीं और कुछ शिक्षकों को गिरफ्तार भी कर लिया था। शिक्षकों ने कहा था कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने खदेड़ दिया।