पंजाब में LPG टैंकर में विस्फोट: मृतकों की संख्या 7 पर पहुंची, 16 अन्य घायल

पंजाब के जालंधर-होशियारपुर हाईवे पर मंडियाला गांव के पास शुक्रवार रात पिकअप से टकराने के बाद एक LPG गैस से भरे टैंकर में हुए विस्फोट की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। इसी तरह 16 अन्य लोग घायल हैं। पुलिस ने सभी शवों के पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। हालांकि, टैंकर से गैस लीक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

हादसा कैसे हुआ था हादसा? होशियारपुर पुलिस अधीक्षक (SP) मुकेश कुमार ने बताया कि चालक ने मंडियाला गांव के पास LPG टैंकर को गलत तरीके से मोड़ने का प्रयास किया और महिंद्रा पिकअप से टकरा गया, जिससे उसमें भीषण विस्फोट हो गया। आग तेजी से फैली और कम से कम 15 दुकानों तथा 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। इसके बाद शनिवार को 5 अन्य घायलों ने दम तोड़ दिया।

बचाव पुलिस ने क्या उठाए कदम? SP ने बताया कि टैंकर में विस्फोट की सूचना के बाद होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, फगवाड़ा और आदमपुर वायुसेना स्टेशन से एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों के साथ-साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमों के साथ पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के दौरान सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। टैंकर की आग बुझने के बाद यातायात सुचारू किया गया।