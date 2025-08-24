पंजाब में LPG टैंकर में विस्फोट: मृतकों की संख्या 7 पर पहुंची, 16 अन्य घायल
क्या है खबर?
पंजाब के जालंधर-होशियारपुर हाईवे पर मंडियाला गांव के पास शुक्रवार रात पिकअप से टकराने के बाद एक LPG गैस से भरे टैंकर में हुए विस्फोट की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। इसी तरह 16 अन्य लोग घायल हैं। पुलिस ने सभी शवों के पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। हालांकि, टैंकर से गैस लीक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।
हादसा
कैसे हुआ था हादसा?
होशियारपुर पुलिस अधीक्षक (SP) मुकेश कुमार ने बताया कि चालक ने मंडियाला गांव के पास LPG टैंकर को गलत तरीके से मोड़ने का प्रयास किया और महिंद्रा पिकअप से टकरा गया, जिससे उसमें भीषण विस्फोट हो गया। आग तेजी से फैली और कम से कम 15 दुकानों तथा 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। इसके बाद शनिवार को 5 अन्य घायलों ने दम तोड़ दिया।
बचाव
पुलिस ने क्या उठाए कदम?
SP ने बताया कि टैंकर में विस्फोट की सूचना के बाद होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, फगवाड़ा और आदमपुर वायुसेना स्टेशन से एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों के साथ-साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमों के साथ पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के दौरान सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। टैंकर की आग बुझने के बाद यातायात सुचारू किया गया।
मौत
हादसे में इन्होंने गंवाई जान
SP ने बताया कि मृतकों में सुखजीत सिंह (चालक), बलवंत राय, धर्मेंद्र वर्मा, मंजीत सिंह, विजय, जसविंदर कौर और आराधना वर्मा शामिल है। इसी तरह घायलों में बलवंत सिंह (55), हरबंस लाल (60), अमरजीत कौर (50), सुखजीत कौर, ज्योति, सुमन, गुरमुख सिंह, हरप्रीत कौर, कुसुमा, भगवान दास, लल्ली वर्मा, सीता, अजय, संजय, राघव और पूजा आदि शामिल हैं। होशियारपुर उपायुक्त आशिका जैन ने बताया कि सरकार की फरिश्ते योजना के तहत सभी घायलों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है।
मुआवजा
मुख्यमंत्री मान ने किया मुआवजे का ऐलान
SP ने बताया कि घटना को लेकर बुल्लोवाल पुलिस थोन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 324(4) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है। टैंकर चालक का भी पता लगा लिया गया है। इधर, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसी तरह घायलों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार का आश्वासन दिया है।